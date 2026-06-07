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MD: болельщики «Барселоны» видят Альвареса новым форвардом, Ж. Педро — на втором месте

MD: болельщики «Барселоны» видят Альвареса новым форвардом, Ж. Педро — на втором месте
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Испанское издание Mundo Deportivo провело опрос среди 300 болельщиков «Барселоны» до и после последнего матча команды в Ла Лиге, сыгранного на её домашнем стадионе «Камп Ноу». Одним из вопросов был связан с тем, какого нападающего фанаты «блауграны» хотят видеть в следующем сезоне вместо Роберта Левандовского. 36% опрошенных выбрали форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Второе место (30%) занял нападающий «Челси» Жоао Педро. Кандидатура Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») была поддержана 5,66% опрошенных, Гарри Кейна («Бавария») — 3,66%. Замкнул список нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен с 1,66% голосов болельщиков.

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