MD: болельщики «Барселоны» видят Альвареса новым форвардом, Ж. Педро — на втором месте

Испанское издание Mundo Deportivo провело опрос среди 300 болельщиков «Барселоны» до и после последнего матча команды в Ла Лиге, сыгранного на её домашнем стадионе «Камп Ноу». Одним из вопросов был связан с тем, какого нападающего фанаты «блауграны» хотят видеть в следующем сезоне вместо Роберта Левандовского. 36% опрошенных выбрали форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Второе место (30%) занял нападающий «Челси» Жоао Педро. Кандидатура Эрлинга Холанда («Манчестер Сити») была поддержана 5,66% опрошенных, Гарри Кейна («Бавария») — 3,66%. Замкнул список нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен с 1,66% голосов болельщиков.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: