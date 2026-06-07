Фассон из «Локо» интересен «Интернасьоналу», его агент близок к клубу — Correio do Povo

Бразильский «Интернасьонал» заинтересован в подписании защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона. Как сообщает издание Correio do Povo, факт, что агентом игрока является Джулиано Бертолуччи, поддерживающий хорошие отношения с руководством «Интернасьонала», может облегчить дальнейшие переговоры.

По данным источника, Фассон заинтересован в возвращении в Бразилию по семейным обстоятельствам. Сообщается, что приоритетом следующего трансферного окна для «Интернасьонала» считается приобретение хотя бы одного защитника, способного сразу же закрепиться в основном составе, а Фассон является одним из наиболее привлекательных вариантов.

Защитник находится в благоприятной для потенциального перехода ситуации. Его контракт с российским клубом истекает в конце июня, что сделает его свободным агентом и значительно снизит затраты на трансфер. В условиях финансовых ограничений возможность усиления состава без необходимости платить за права на игрока рассматривается как важная.