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«Значит, не решили какие‑то вопросы». Глушаков — о недопуске российских клубов в еврокубки

«Значит, не решили какие‑то вопросы». Глушаков — о недопуске российских клубов в еврокубки
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал новость о продлении отстранения российских клубов от участия в еврокубках в сезоне‑2026/2027.

— Что остаётся делать? Будем ждать, когда нас вернут. Значит, не решили ещё какие‑то вопросы. Конечно же, жаль, что нас не будет в следующем сезоне. Хотелось бы наконец посмотреть наши команды в еврокубках и сравнить наш уровень футбола в этих турнирах.

– Есть ли надежда, что в последний момент всё вдруг поменяется в лучшую для нас сторону и нас вдруг неожиданно пустят?
– Не знаю, сложно сказать, как всё сложится и как всё будет. Но хотелось бы. Чем быстрее — тем лучше, — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

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