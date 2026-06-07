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«Барселона» планирует привлечь дополнительные средства для работ на «Камп Ноу» — Sport.es

«Барселона» планирует привлечь дополнительные средства для работ на «Камп Ноу» — Sport.es
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«Барселона» запросит у членов клуба разрешение на дополнительное финансирование проекта «Эспай Барса»: выделенных ранее € 1,45 млрд от американского банка Goldman Sachs оказалось недостаточно. Об этом сообщает Sport.es.

Жоан Лапорта, избранный президент клуба, вынесет вопрос на внеочередное собрание, запланированное на июль или после лета. На нём также рассмотрят соглашение со строительной компанией из ОАЭ о строительстве элитного жилого комплекса с использованием бренда клуба.

Работы на стадионе «Спотифай Камп Ноу» сосредоточены на третьем ярусе трибун; цель — вывести его на полную мощность к следующему сезону, монтаж крыши намечен на июнь 2027 года. Текущий перерасход бюджета по проекту, по оценкам, составляет € 300-400 млн.

Espai Barça (в переводе с испанского — «пространство Барсы». — Прим. «Чемпионата») — масштабный инфраструктурный проект футбольного клуба «Барселона». Его главная цель — модернизация домашнего стадиона «Камп Ноу» и полное обновление прилегающих спортивных объектов и развлекательных зон вокруг арены.

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