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Сборная Кюрасао Дика Адвоката приехала на матч на школьном автобусе без окон и с музыкой

Сборная Кюрасао Дика Адвоката приехала на матч на школьном автобусе без окон и с музыкой
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Участник чемпионата мира 2026 года, сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат, приехала на товарищеский матч на школьном автобусе. В ночь на воскресенье, 7 июня, команда играла со сборной Арубы и одержала разгромную победу (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Кюрасао
Окончен
4 : 0
Аруба
1:0     2:0     3:0     4:0    

В соцсетях стало популярным видео, на котором команда Кюрасао запечатлена в момент прибытия на игру. Футболисты приехали на старом автобусе с отсутствующими окнами. Из салона транспортного средства громко играла музыка, а футболисты подпевали песни.

ЧМ-2026 станет для Кюрасао первым в истории. Команда попала в группу Е, где её соперниками станут сборные Германии, Эквадора и Кот-д'Ивуара.

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