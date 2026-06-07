Сборная Кюрасао Дика Адвоката приехала на матч на школьном автобусе без окон и с музыкой

Участник чемпионата мира 2026 года, сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат, приехала на товарищеский матч на школьном автобусе. В ночь на воскресенье, 7 июня, команда играла со сборной Арубы и одержала разгромную победу (4:0).

В соцсетях стало популярным видео, на котором команда Кюрасао запечатлена в момент прибытия на игру. Футболисты приехали на старом автобусе с отсутствующими окнами. Из салона транспортного средства громко играла музыка, а футболисты подпевали песни.

ЧМ-2026 станет для Кюрасао первым в истории. Команда попала в группу Е, где её соперниками станут сборные Германии, Эквадора и Кот-д'Ивуара.