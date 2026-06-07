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В Бразилии отреагировали на слухи, что Бителло из «Динамо» интересен «Палмейрасу»

В Бразилии отреагировали на слухи, что Бителло из «Динамо» интересен «Палмейрасу»
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«Палмейрас» не ведёт переговоров о приобретении полузащитника московского «Динамо» Бителло, о чём ранее появлялись слухи. Об этом сообщает бразильский журналист Жорже Никола в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, имя полузащитника исключено из списка потенциальных усилений грядущего лета. На текущий момент «Палмейрас» не намерен совершать крупных сделок на трансферном рынке и старается действовать осторожно.

Бителло перешёл в «Динамо» из «Гремио» в 2023 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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