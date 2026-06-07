Тукманов: решение УЕФА о невключении российских клубов в еврокубки было ожидаемым

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов заявил, что решение УЕФА о невключении российских клубов в список участников еврокубков на сезон-2026/2027 не стало для него неожиданностью. Исполком УЕФА внёс изменения в список участников в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под своей эгидой.

«Чего‑то удивительного для меня в этом решении не было. Решение ожидаемое. Закончится СВО — начнётся наше постепенное возвращение. Да, движение в других видах спорта уже идёт, нас там постепенно возвращают на международную арену. Но мы всё‑таки члены УЕФА, а большинство стран УЕФА тут, к сожалению, не на нашей стороне. Если, условно говоря, в ФИФА ещё Азия и Африка голосуют за принятие того или иного решения, то у УЕФА это только европейские представители. Да, мы набрали бы сейчас какое‑то количество голосов, может быть, три‑четыре, но не больше», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года на неопределённый срок отстранили сборные России и клубы от участия в своих соревнованиях. По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба.