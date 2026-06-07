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Китай — Россия, результат матча женских сборных 7 июня 2026, счет 0:1, товарищеский матч 2026

Женская сборная России переиграла Китай во втором товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между женскими сборными России и Китая. Команды играли сегодня, 7 июня, на основном поле тренировочной базы Tazi Lake в городе Ухань. Матч проходил в закрытом режиме, без телетрансляции и зрителей. Победу со счётом 1:0 праздновали подопечные Юрия Красножана.

Единственный мяч в игре на 72-й минуте матча забила защитница Анна Кожникова ударом головой после подачи от углового флажка.

Матч с национальной командой Китая стал для сборной России вторым в текущую международную паузу. Ранее команды встречались в среду, 3 июня. Победу тогда тоже одержали россиянки (2:1). Голами отметились Наталья Машина и Азалия Зальмиева.

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