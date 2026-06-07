Женская сборная России переиграла Китай во втором товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между женскими сборными России и Китая. Команды играли сегодня, 7 июня, на основном поле тренировочной базы Tazi Lake в городе Ухань. Матч проходил в закрытом режиме, без телетрансляции и зрителей. Победу со счётом 1:0 праздновали подопечные Юрия Красножана.

Единственный мяч в игре на 72-й минуте матча забила защитница Анна Кожникова ударом головой после подачи от углового флажка.

Матч с национальной командой Китая стал для сборной России вторым в текущую международную паузу. Ранее команды встречались в среду, 3 июня. Победу тогда тоже одержали россиянки (2:1). Голами отметились Наталья Машина и Азалия Зальмиева.