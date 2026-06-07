Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уровень чувствуется». Алексей Миранчук оценил дебют Амира Ибрагимова в сборной России

«Уровень чувствуется». Алексей Миранчук оценил дебют Амира Ибрагимова в сборной России
Комментарии

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал дебют вингера «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова за национальную команду. 18-летний игрок вышел на замену на 60-й минуте в товарищеском матче c Буркина-Фасо, который завершился со счётом 3:0 в пользу России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Видно, что парень — игрок: его техника, мышление очень впечатляют. Но ему всего лишь 18 лет, и пока рано ожидать от него чего-то большего, но качество у него точно есть. Считаю, что у Амира отличная футбольная база. Он с малых лет в «Манчестере» — уровень чувствуется», — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

В сезоне-2025/2026 Ибрагимов провёл 16 матчей за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед», забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Алексей Миранчук раскритиковал настрой сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android