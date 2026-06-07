«Уровень чувствуется». Алексей Миранчук оценил дебют Амира Ибрагимова в сборной России
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал дебют вингера «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова за национальную команду. 18-летний игрок вышел на замену на 60-й минуте в товарищеском матче c Буркина-Фасо, который завершился со счётом 3:0 в пользу России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Видно, что парень — игрок: его техника, мышление очень впечатляют. Но ему всего лишь 18 лет, и пока рано ожидать от него чего-то большего, но качество у него точно есть. Считаю, что у Амира отличная футбольная база. Он с малых лет в «Манчестере» — уровень чувствуется», — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».
В сезоне-2025/2026 Ибрагимов провёл 16 матчей за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед», забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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