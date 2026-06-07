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Романо раскрыл позицию «ПСЖ» по Невешу и Витинье на фоне слухов об интересе «Реала»

Романо раскрыл позицию «ПСЖ» по Невешу и Витинье на фоне слухов об интересе «Реала»
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«ПСЖ» твёрдо занимает позицию, что полузащитники Жоау Невеш и Витинья не продаются, несмотря на информацию об интересе мадридского «Реала» к этим португальским футболистам. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в парижском клубе считают Невеша и Витинью неотъемлемой и ключевой частью проекта.

Напомним, ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник (9 июня) он сделает предложение о трансфере неназванного футболиста в размере € 150 млн. Позднее в СМИ появилась информация, что «сливочные» могут заплатить эту сумму за Невеша или Витинью.

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