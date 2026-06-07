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«Это был эксперимент, который не удался». Оливейра — о Жерсоне в «Зените»

«Это был эксперимент, который не удался». Оливейра — о Жерсоне в «Зените»
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о трансфере полузащитника Жерсона в санкт-петербургский клуб. Футболист перешёл летом прошлого года из «Фламенго», а зимой вернулся в Бразилию и подписал контракт с «Крузейро».

«Это был эксперимент, который не удался, но с финансовой точки зрения мы ничего не потеряли», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

По данным СМИ, «Зенит» заплатил за трансфер Жерсона € 25 млн в июле 2025-го. Трансфер полузащитника в «Крузейро» в январе 2026-го, как сообщалось, принёс сине-бело-голубым € 27 млн. Всего игрок успел провести 12 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и забить один гол.

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