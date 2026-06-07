Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Петров поделился ожиданиями от матча за сборную России в Калининграде

Игрок «Балтики» Петров поделился ожиданиями от матча за сборную России в Калининграде
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» и сборной России Максим Петров высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Тринидадом и Тобаго. Встреча пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как думаешь, когда Карпин даст тебе возможность дебютировать в стартовом составе сборной?
— Как заслужу. Надеюсь, в Калининграде. Будет замечательно дебютировать в старте именно там, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

Петров дебютировал в составе сборной России в марте текущего года. Всего у 25-летнего игрока три матча за национальную команду, в каждом из которых он появлялся на поле по ходу игры.

Материалы по теме
В России закипает трансферный рынок! До летнего окна есть время, но слухов уже полно. LIVE
Live
В России закипает трансферный рынок! До летнего окна есть время, но слухов уже полно. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android