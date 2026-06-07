Игрок «Балтики» Петров поделился ожиданиями от матча за сборную России в Калининграде

Полузащитник калининградской «Балтики» и сборной России Максим Петров высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Тринидадом и Тобаго. Встреча пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

— Как думаешь, когда Карпин даст тебе возможность дебютировать в стартовом составе сборной?

— Как заслужу. Надеюсь, в Калининграде. Будет замечательно дебютировать в старте именно там, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

Петров дебютировал в составе сборной России в марте текущего года. Всего у 25-летнего игрока три матча за национальную команду, в каждом из которых он появлялся на поле по ходу игры.