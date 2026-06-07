«Я так много плакал». Форвард «Челси» и Бразилии Эстевао — о пропуске ЧМ-2026 из-за травмы

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бразилии Эстевао Виллиан высказался о том, как отреагировал на травму, из-за которой ему придётся пропустить предстоящий чемпионат мира.

«Играть на чемпионате мира — это мечта, которая сбылась, все на это надеются. Так что [травма] стала моментом огромной печали в моём сердце. Я так много плакал в объятиях родителей, не шутка, я очень много плакал. Именно в такие моменты тебе нужны близкие люди, и я очень благодарен за это. Но жизнь продолжается. Теперь главное — хорошо восстановиться и пройти лечение, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Эстевао ESPN Brasil.

Напомним, бразилец получил разрыв подколенного сухожилия в матче чемпионата Англии c «Манчестер Юнайтед». В сезоне‑2025/2026 Эстевао отыграл за лондонский клуб 36 встреч во всех турнирах, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в € 80 млн.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Это первый в истории турнир, который принимают сразу три государства.