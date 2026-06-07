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В «Интере» подтвердили переход Думфриса в «Реал»

В «Интере» подтвердили переход Думфриса в «Реал»
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио проинформировал, что правый защитник Дензел Думфрис перешёл в мадридский «Реал».

«Думфрис перешёл в «Реал». Желаю ему всего наилучшего. Знаю, сколько всего он отдал «Интеру» за эти годы. «Нерадзурри» в его сердце, возможно, однажды наши пути снова пересекутся», — приводит слова Аусилио журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес заявил об оформлении сделки по переходу нидерландского защитника.

Думфрис перешёл в «Интер» летом 2021 года. За этот период футболист принял участие в 207 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 28 результативными передачами.

Дензел Думфрис Подробнее
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