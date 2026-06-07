В Госдуме прокомментировали продление бана России со стороны УЕФА на сезон-2026/2027

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал решение УЕФА продлить бан России на сезон-2026/2027.

«Мы все надеемся на чудеса с самого детства. Однако в данной ситуации мы с вами понимали, что сейчас ситуация в ФИФА и УЕФА такова, что все декларируют о необходимости возвращения России, но палец о палец никто не ударил. Надо пережить этот процесс. Знаю, сколько делают Дюков и Дегтярёв для возвращения наших футболистов. Но достаточно мощное сообщество определённых стран, которые заболели русофобией. Они контролируют в том числе основных спонсоров, поэтому на сегодняшний день маловероятно, что нас вернут. Как видите, даже молодёжь не смогли протащить и вернуть их хотя бы в нейтральном статусе. Будем ждать решения МОК и ФИФА с УЕФА», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборные России по футболу отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах.