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Гордон раскрыл, что ему сказал Рашфорд после перехода Энтони в «Барселону»

Гордон раскрыл, что ему сказал Рашфорд после перехода Энтони в «Барселону»
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Новый нападающий «Барселоны» Энтони Гордон поделился деталями разговора с вингером Маркусом Рашфордом после того, как 25-летний игрок перешёл в каталонский клуб. Рашфорд провёл минувший сезон в команде Ханс-Дитера Флика на правах аренды из «Манчестер Юнайтед»

«Он рассказал мне, какие здесь замечательные ребята, какой у них командный дух. Я уже слышал об этом от людей из «Барселоны». С нетерпением жду возможности присоединиться к команде. Маркус также рассказал мне о городе и местах для проживания. Он прекрасный человек, очень внимательный. Рашфорд просто дал мне некоторую информацию», — приводит слова Гордона talkSPORT.

«Барселона» объявила о переходе Гордона из «Ньюкасла» 29 мая. Контракт 25-летнего вингера рассчитан до 2031 года.

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