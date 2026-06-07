«Девятка с половиной». Тотти — об игровом амплуа нападающего «Ювентуса» Йылдыза

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением об игровом амплуа нападающего туринского «Ювентуса» Кенана Йылдыза.

«Для меня «десятка» — это исполнитель с несколько иными качествами, а Кенан — «девятка с половиной»! На него возлагаются огромные надежды, он очень многое даёт команде. Это техничный игрок, современный и зрелый в профессиональном плане, однако до настоящих «десяток» он не дотягивает», — приводит слова Тотти журналист Николо Скира в социальной сети X.

Кенан Йылдыз перешёл в «Ювентус» из «Баварии» в статусе свободного агента летом 2022 года. Контракт игрока с мюнхенской командой истёк в июле 2022 года, клуб не смог его переподписать. «Барселона» и «Ювентус» боролись за подписание Йылдыза, и 12 июля «Ювентус» подтвердил его переход.