«Я всегда давал своим футболистам много свободы». Дешам — о стиле игры сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о стиле игры его команды.

– Является ли ваша сборная Франции образцом для подражания по стилю игры?

– Здесь, во Франции, меня часто критиковали за оборонительную игру, но моя цель всегда заключалась в том, чтобы использовать имеющиеся у меня сильные стороны, чтобы создавать проблемы сопернику. И я всегда давал своим футболистам много свободы. При этом нужно поддерживать определённый баланс, хотя, например, я никогда не препятствовал продвижению крайних защитников вперёд, – приводит слова Дешама La Gazzetta dello Sport.

В скором времени подопечные Дидье Дешама примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.