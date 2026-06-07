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Тренер «Партизана» может возглавить тольяттинский «Акрон» — Mozzart Sport

Тренер «Партизана» может возглавить тольяттинский «Акрон» — Mozzart Sport
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Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич может возглавить тольяттинский «Акрон», сообщает Mozzart Sport.

Клуб ожидает официального предложения от «Акрона». Согласно планируемому соглашению «Партизан» получит фиксированную компенсацию в размере € 150 тыс. за специалиста, а также возможны дополнительные € 300 тыс. в виде различных бонусов, если сербский тренер достигнет определённых показателей в российском футболе.

Информацию о возможном переходе тренера подтвердил президент «Партизана» Расим Ляич.

По итогам прошедшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги тольяттинская команда заняла 13-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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