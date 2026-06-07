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Тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фаворитов ЧМ-2026

Тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фаворитов ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, кто является фаворитом чемпионата мира – 2026, помимо французской национальной команды.

«Испания, которая с де ла Фуэнте добавила скорости своей игре во владении мячом. А скорость сложно контролировать. Германия, великая футбольная держава, благодаря качеству своих игроков. Как и Англия Тухеля, которой я действительно восхищаюсь. Португалия, которую не следует недооценивать. Две южноамериканские команды, Аргентина и Бразилия. И почему бы не Марокко, которое постоянно прогрессирует?» – приводит слова Дешама La Gazzetta dello Sport.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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