Неймар представил новую причёску перед ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар представил новую причёску в преддверии старта чемпионата мира — 2026.

Форвард сделал ирокез, верхняя часть которого окрашена в золотистый цвет.

Фото: Из личного архива Неймара

Ранее сообщалось, что Неймар получил мышечную травму, однако может вернуться к тренировкам в ближайшие дни.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.