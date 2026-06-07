Дидье Дешам: Франция всегда будет сильнее с Мбаппе на поле

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о роли нападающего Килиана Мбаппе в национальной команде.

– Стал ли Мбаппе тем нападающим, каким вы его себе представляли в 2018 году?

– Килиан всегда был очень эффективен, а сегодня даже больше. Последние два-три года он играет в центре, но я всегда давал ему много свободы. Баланс всегда важен. В любом случае Франция всегда будет сильнее с Мбаппе на поле, – приводит слова Дешама La Gazzetta dello Sport.

Килиан Мбаппе провёл за сборную Франции 97 матчей, в которых забил 56 голов.

В скором времени подопечные Дидье Дешама примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.