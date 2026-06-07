Тренер Владимир Петкович продлил контракт со сборной Алжира

Алжирская федерация футбола (FAF) на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером местной национальной команды Владимиром Петковичем.

Срок действия трудового договора специалиста с FAF рассчитан до лета 2028 года. Тренер возглавляет сборную Алжира с февраля 2024-го. В 28 матчах под его руководством «зелёные» одержали 21 победу, сыграли вничью четыре раза и потерпели три поражения.

На чемпионате мира — 2026 сборная Алжира сыграет в группе J с командами Аргентины, Австрии и Иордании.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Это первый в истории турнира случай, когда чемпионат мира принимают сразу три государства.