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Тренер Владимир Петкович продлил контракт со сборной Алжира

Тренер Владимир Петкович продлил контракт со сборной Алжира
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Алжирская федерация футбола (FAF) на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером местной национальной команды Владимиром Петковичем.

Срок действия трудового договора специалиста с FAF рассчитан до лета 2028 года. Тренер возглавляет сборную Алжира с февраля 2024-го. В 28 матчах под его руководством «зелёные» одержали 21 победу, сыграли вничью четыре раза и потерпели три поражения.

На чемпионате мира — 2026 сборная Алжира сыграет в группе J с командами Аргентины, Австрии и Иордании.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Это первый в истории турнира случай, когда чемпионат мира принимают сразу три государства.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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