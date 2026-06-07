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«Ювентус» может подписать нападающего «Фиорентины» Альберта Гудмундссона — Tuttosport

«Ювентус» может подписать нападающего «Фиорентины» Альберта Гудмундссона — Tuttosport
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Туринский «Ювентус» интересуется нападающим «Фиорентины» и сборной Исландии Альбертом Гудмундссоном. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, «бьянконери» видят в этом футболисте альтернативу Браиму Диасу из мадридского «Реала», чей трансфер осуществить непросто. Сообщается, что туринцы уже контактировали с окружением исландского футболиста, хотя главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти без особого интереса смотрит на потенциальный трансфер этого игрока. Речь может пойти об аренде с активацией выкупа прав за € 15-18 млн.

В 46 матчах прошлого клубного сезона Гудмундссон забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.

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