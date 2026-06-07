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«Ленинградец» вернулся в Первую лигу

«Ленинградец» вернулся в Первую лигу
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Футбольный клуб «Ленинградец» вернулся в Лигу Pari и будет выступать в ней в сезоне-2026/2027. Это случилось после победы клуба из Ленинградской области над «Торпедо» из Миасса в 17-м туре Leon-Второй лиги дивизиона «А» в группе «Золото» со счётом 3:1.

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
3 : 1
Торпедо Миасс
Миасс
1:0     2:0     3:0     3:1    

После 17 туров в чемпионате «Ленинградец» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда опережает идущую второй «Сибирь» на два очка. Разрыв с третьим местом, на котором располагается «Велес», составляет шесть очков. До конца чемпионата остался один тур. По итогам первенства две лучшие команды напрямую переходят в Первую лигу. Таким образом, «Ленинградец» не опустится ниже второго места.

Ранее команда выступала в Первой лиге в сезоне-2023/2024.

Календарь Второй лиги
Турнирная таблица Второй лиги
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