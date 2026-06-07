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Рой Кин: если Англия хочет выиграть большой трофей, Кейн должен быть главным игроком

Рой Кин: если Англия хочет выиграть большой трофей, Кейн должен быть главным игроком
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался после товарищеского матча, в котором Англия обыграла Новую Зеландию со счётом 1:0, и прокомментировал выступление нападающего «трёх львов» Гарри Кейна.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 0
Новая Зеландия
1:0 Кейн – 45+2'    

«Ему нужно с умом походить к выбору позиции. Даже в момент гола у Новой Зеландии было много игроков в обороне, но он просто забрёл туда. Это опыт, но удивительно, что они дали ему столько пространства.

Но с таким опытом он должен быть благоразумным, учитывая условия. Ему не нужно возвращаться за центральную линию, пытаясь раздавать пасы, есть достаточно игроков, которые могут это делать, и достаточно качественных игроков. Тебе нужно пробиться вперёд, ты лучший в мире на данный момент.

Если Англия хочет выиграть большой трофей, он должен быть главным игроком [атаки]», – приводит слова Кина Mirror со ссылкой на ITV.

По итогам сезона-2025/2026 Гарри Кейн провёл 51 матч за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 61 гол.

На ЧМ-2026 сборная Англии выступит в группе L, её соперниками станут Хорватия, Гана и Панама.

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