Рой Кин: если Англия хочет выиграть большой трофей, Кейн должен быть главным игроком

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался после товарищеского матча, в котором Англия обыграла Новую Зеландию со счётом 1:0, и прокомментировал выступление нападающего «трёх львов» Гарри Кейна.

«Ему нужно с умом походить к выбору позиции. Даже в момент гола у Новой Зеландии было много игроков в обороне, но он просто забрёл туда. Это опыт, но удивительно, что они дали ему столько пространства.

Но с таким опытом он должен быть благоразумным, учитывая условия. Ему не нужно возвращаться за центральную линию, пытаясь раздавать пасы, есть достаточно игроков, которые могут это делать, и достаточно качественных игроков. Тебе нужно пробиться вперёд, ты лучший в мире на данный момент.

Если Англия хочет выиграть большой трофей, он должен быть главным игроком [атаки]», – приводит слова Кина Mirror со ссылкой на ITV.

По итогам сезона-2025/2026 Гарри Кейн провёл 51 матч за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 61 гол.

На ЧМ-2026 сборная Англии выступит в группе L, её соперниками станут Хорватия, Гана и Панама.