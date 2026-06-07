Гари Невилл назвал победителя чемпионата мира — 2026

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл спрогнозировал победителя чемпионата мира — 2026.

«Думаю, победит Франция. В их сборной собраны футболисты с отличными физическими, психологическими и техническими данными, чтобы сохранять контроль мяча. А ещё они умеют резко контратаковать. Их команда адаптируется лучше остальных, поэтому я и считаю, что Франция станет чемпионом мира.

Я всегда с оптимизмом смотрю на сборную Англии и настаиваю на том, что у нас есть шансы на победу. Нынешняя команда уже показала, насколько близко она может подойти к триумфу на мундиале и чемпионате Европы. Но в этот раз что-то мне подсказывает, что нам будет довольно непросто», — приводит слова Невилла The Sun.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I, где её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии. Сборная Англии выступит в группе L, её соперниками будут Хорватия, Гана и Панама.