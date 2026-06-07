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Дембеле — о Дешаме: мы постараемся добиться успеха с ним, потому что он этого заслуживает

Дембеле — о Дешаме: мы постараемся добиться успеха с ним, потому что он этого заслуживает
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле в преддверии чемпионата мира – 2026 высказался о главном тренере национальной команды Дидье Дешаме. Специалист покинет свой пост после турнира.

«Мы знаем, что это последний турнир для тренера [Дешама]. Он специалист очень высокого уровня, добившийся больших успехов со сборной Франции. Мы, конечно, очень рады, что у нас есть он. Мы уже играли с ним на чемпионате мира. Вот на чём мы, по сути, сосредоточены. Его уход не сильно повлияет на наш настрой на этом турнире, мы хотим достойно завершить его [период работы], выйдя в финал чемпионата мира. Он тренер, который рассчитывал на каждого из игроков французской сборной. Он присылает нам поздравления и мотивирует нас после матчей.

Он очень важен для меня как для человека и профессионала. Мы постараемся добиться успеха с ним в качестве тренера, потому что он этого заслуживает», – приводит слова Дембеле ESPN.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, сборная Франции сыграет в группе I. Её соперниками станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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