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Голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген: те, кто нас недооценивает, будут удивлены

Голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген: те, кто нас недооценивает, будут удивлены
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Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген высказался о мастерстве футболистов своей национальной команды.

«Как спортсмен ты всегда хочешь играть против лучших игроков, ты стремишься их победить, а для этого тебе нужны лучшие футболисты в твоей команде. И мне выпала большая честь играть с линией обороны, которая, думаю, входит в число лучших в мире.

Я не особо обращаю внимание на то, что другие говорят о нашей сборной, о нас, обо мне, о моих товарищах по команде. Честно говоря, мне всё равно. Я знаю, каков наш уровень мастерства, и понимаю, что те, кто нас недооценивает, будут удивлены во время турнира», — приводит слова Вербрюггена The Independent.

На чемпионате мира 2026 года сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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