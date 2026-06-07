«Барселона» назвала условия выступления Ямаля в матчах группового этапа ЧМ-2026 — AS

«Барселона» согласовала с руководством сборной Испании участие нападающего национальной команды Ламина Ямаля в матчах группового этапа чемпионата мира 2026 года при соблюдении ряда условий. Форвард может сыграть 60 минут в матче 2-го тура с Саудовской Аравией (21 июня) и выйти в стартовом составе на матч 3-го тура с Уругваем (27 июня), сообщает AS.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одобрила появление игрока на последние 15 минут в матче 1-го тура с Кабо-Верде (15 июня).

18-летний футболист прибыл в расположение национальной команды с травмой мышцы бедра левой ноги.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).