Голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген назвал особенности подхода ван Дейка к работе

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген высказался о своём партнёре по национальной команде Вирджиле ван Дейке. Для защитника предстоящий чемпионат мира — 2026 может стать последним в игровой карьере.

«Я не знаю, последний ли это его шанс [стать чемпионом мира], но точно могу сказать одно: Вирджил — потрясающая личность, он настоящий победитель и лидер. Его настрой заключается в том, чтобы делать всё как можно лучше в каждый момент, вплоть до мельчайших деталей. Это касается не только игры на поле, но и нашего поведения вне поля. Это то, как мы показываем себя миру… мы все будем стараться быть лучшими в каждой мелочи, и он будет направлять нас в этом», — приводит слова Вербрюггена The Independent.

На чемпионате мира 2026 года сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис.