Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген назвал особенности подхода ван Дейка к работе

Голкипер сборной Нидерландов Вербрюгген назвал особенности подхода ван Дейка к работе
Комментарии

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген высказался о своём партнёре по национальной команде Вирджиле ван Дейке. Для защитника предстоящий чемпионат мира — 2026 может стать последним в игровой карьере.

«Я не знаю, последний ли это его шанс [стать чемпионом мира], но точно могу сказать одно: Вирджил — потрясающая личность, он настоящий победитель и лидер. Его настрой заключается в том, чтобы делать всё как можно лучше в каждый момент, вплоть до мельчайших деталей. Это касается не только игры на поле, но и нашего поведения вне поля. Это то, как мы показываем себя миру… мы все будем стараться быть лучшими в каждой мелочи, и он будет направлять нас в этом», — приводит слова Вербрюггена The Independent.

На чемпионате мира 2026 года сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ван Дейк высказался о возможном завершении карьеры в сборной Нидерландов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android