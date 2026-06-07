Ламин Ямаль пообещал отрастить усы и бороду, если Испания выиграет ЧМ-2026

Фланговый нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль пообещал отрастить усы и бороду, если его национальная команда победит на чемпионате мира – 2026.

«Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что буду отращивать бороду и усы три недели», – приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

Сборная Испании располагается на второй строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). На турнире, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, «Фурия Роха» сыграет в группе H. Её соперниками станут команды Кабо-Верде, Уругвая и Саудовской Аравии.