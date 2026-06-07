Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья Вильяма Салиба

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья защитника национальной команды Вильяма Салиба перед товарищеским матчем с Северной Ирландией. Игра пройдёт завтра, 8 июня, на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра выступит Саша Штегеман из Германии.

«С ним всё в порядке, он тренировался вчера и будет тренироваться сегодня. Он готов к игре», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ранее сообщалось об опасениях, что Салиба может пропустить чемпионат мира — 2026, так как у игрока были серьёзные проблемы со спиной, возникшие несколько недель назад. Футболист 1 июня прошёл сканирование, чтобы определить степень серьёзности проблемы.