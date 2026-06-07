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Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья Вильяма Салиба

Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья Вильяма Салиба
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии здоровья защитника национальной команды Вильяма Салиба перед товарищеским матчем с Северной Ирландией. Игра пройдёт завтра, 8 июня, на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра выступит Саша Штегеман из Германии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 22:10 МСК
Франция
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С ним всё в порядке, он тренировался вчера и будет тренироваться сегодня. Он готов к игре», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ранее сообщалось об опасениях, что Салиба может пропустить чемпионат мира — 2026, так как у игрока были серьёзные проблемы со спиной, возникшие несколько недель назад. Футболист 1 июня прошёл сканирование, чтобы определить степень серьёзности проблемы.

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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