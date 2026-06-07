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Вратарь «Тоттенхэма» Викарио может перейти в «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport

Вратарь «Тоттенхэма» Викарио может перейти в «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport
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Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Гульельмо Викарио может перейти в «Ювентус» после того, как трансфер Алисона Бекера из «Ливерпуля» в туринский клуб сорвался. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает издание, Гульельмо Викарио является наиболее привлекательным вариантом для «Ювентуса», так как контракт голкипера с лондонским клубом истекает летом 2028 года, а значит, «шпоры» не смогут завысить цену футболиста.

Помимо этого, итальянский вратарь рассчитывает вернуться на родину. Ранее его связывали с миланским «Интером».

Гульельмо Викарио подписал контракт с «Тоттенхэмом» в 2023 году, перейдя из «Эмполи» за € 18 млн. По итогам сезона-2025/2026 голкипер провёл за «шпор» 43 матча во всех турнирах, пропустив 65 голов, а 13 встреч отыграл «на ноль».

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