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Дешам прокомментировал ситуацию с использованием фото игроков Франции для рекламы ставок

Дешам прокомментировал ситуацию с использованием фото игроков Франции для рекламы ставок
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с использованием фото игроков команды для рекламы ставок. Ранее сообщалось, что форвард национальной команды Килиан Мбаппе и ряд других игроков выразили недовольство использованием своих изображений на сайте букмекерской конторы.

«Я в это не вмешиваюсь. Обсуждения велись всегда. Федерация не является работодателем игроков, поэтому у них есть права на использование своего имиджа. Существуют уставы. Мы следим за тем, чтобы всё проходило максимально гладко каждый раз, но могут случаться перегибы, будь то рекламные кампании или маркетинг; сегодня часто речь идёт о привлечении внимания, но это не всегда может соответствовать интересам спортсмена.

Я могу получать информацию о некоторых идеях от определённых партнеров. Есть вещи, которые я понимаю, а есть и такие, которые не понимаю, не стоит преувеличивать. Но у них есть права, они выделяют очень большие суммы. Мы должны найти правильный баланс, чтобы это не стало непреодолимой проблемой», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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