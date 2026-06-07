Бывший спортдиректор «Милана» Брайда: я почти плачу, когда вижу, до чего дошёл клуб

Бывший спортивный директор «Милана» Арьедо Брайда поделился мнением о нынешнем положении дел в клубе.

«Я почти плачу, когда вижу, до чего дошёл «Милан». Нельзя забывать об истории: без неё нет будущего. Прошлое невозможно стереть, но оно вернёт вас к величию. Клуб испытывает кризис идентичности: я больше не вижу тот самый «Милан» с ключевыми фигурами вроде Берлускони и Галлиани во главе», — приводит слова Брайды журналист Николо Скира в социальной сети X.

По итогам прошлого сезона «Милан» занял пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 70 очков. В Кубке Италии команда дошла до стадии 1/8 финала.