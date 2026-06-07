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Ролан Гусев — главный кандидат на пост тренера «Урала» — источник

Ролан Гусев — главный кандидат на пост тренера «Урала» — источник
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Российский специалист Ролан Гусев, ранее возглавлявший московское «Динамо», является основным кандидатом на пост главного тренера екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Как сообщает инсайдер, на этой неделе президент клуба Григорий Иванов провёл встречу с бывшим тренером бело-голубых. Гусев готов возглавить «шмелей» при обеспечении финансирования под задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу и покупке шести или семи новых футболистов. Вопрос о назначении специалиста должен решиться на следующей неделе.

По итогам сезона-2025/2026 «Урал» занял третье место в таблице Лиги Pari и уступил в переходных матчах за право на участие в РПЛ махачкалинскому «Динамо» (0:3 по сумме двух игр).

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