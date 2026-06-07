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Защитник сборной Бразилии Уэсли Франса из-за травмы не сыграет на ЧМ-2026

Защитник сборной Бразилии Уэсли Франса из-за травмы не сыграет на ЧМ-2026
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Правый защитник сборной Бразилии Уэсли Франса из-за повреждения не сыграет на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Египет
1:0 Гимарайнс – 8'     1:1 Зико – 11'     2:1 Эндрик – 53'    

Футболист получил травму во время товарищеского матча с национальной командой Египта (2:1), медицинское обследование выявило у него повреждение приводящей мышцы левого бедра. Защитника в заявке «селесао» заменил полузащитник «Аталанты» Эдерсон. В прошедшем клубном сезоне на счету хавбека три гола и результативная передача в 41 матче во всех турнирах.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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