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Вратарь сборной Нидерландов Вербрюгген высказался о ЧМ-2010, который смотрел в детстве

Вратарь сборной Нидерландов Вербрюгген высказался о ЧМ-2010, который смотрел в детстве
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Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген поделился воспоминаниями о своём первом чемпионате мира, за которым он следил в детстве.

«Мне было восемь лет, я был убит горем из-за поражения в финале, но очень гордился нашей командой. Я просто влюбился в эту сборную, и надеюсь, что мы сможем достичь того же. Всё, что я помню, это момент, когда Арьен Роббен пробил по воротам Икера Касильяса, а также гол испанцев. Но я так гордился этой командой, они великолепно провели турнир, обыграли Бразилию, это было просто потрясающе», — приводит слова Вербрюггена The Independent.

На чемпионате мира 2010 года сборная Нидерландов дошла до финала, где уступила команде Испании (0:1).

На чемпионате мира 2026 года сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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