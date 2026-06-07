Вратарь сборной Нидерландов Вербрюгген высказался о ЧМ-2010, который смотрел в детстве

Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген поделился воспоминаниями о своём первом чемпионате мира, за которым он следил в детстве.

«Мне было восемь лет, я был убит горем из-за поражения в финале, но очень гордился нашей командой. Я просто влюбился в эту сборную, и надеюсь, что мы сможем достичь того же. Всё, что я помню, это момент, когда Арьен Роббен пробил по воротам Икера Касильяса, а также гол испанцев. Но я так гордился этой командой, они великолепно провели турнир, обыграли Бразилию, это было просто потрясающе», — приводит слова Вербрюггена The Independent.

На чемпионате мира 2010 года сборная Нидерландов дошла до финала, где уступила команде Испании (0:1).

На чемпионате мира 2026 года сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис.