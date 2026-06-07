Рафаэл Леау высказался о драке в товарищеском матче сборной Португалии с Чили

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал эпизод с дракой в товарищеском матче с национальной командой Чили (2:1). В ходе конфликта форвард хватал защитника чилийцев Ивана Романа за шею и ударил его по лицу.

«Первое испытание пройдено. Что касается моего удаления, то я просто попытался защитить своего товарища и ни в коем случае не хотел причинить вред сопернику!

Спасибо всем португальцам, которые были на матче, невероятная атмосфера. Продолжим все вместе», – написал Леау в своём аккаунте в социальных сетях.

В прессе появлялась информация, что Рафаэла Леау могут дисквалифицировать на матчи чемпионата мира, если ФИФА расценит его поведение как грубое нарушение правил.