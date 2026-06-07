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Рафаэл Леау высказался о драке в товарищеском матче сборной Португалии с Чили

Рафаэл Леау высказался о драке в товарищеском матче сборной Португалии с Чили
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Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал эпизод с дракой в товарищеском матче с национальной командой Чили (2:1). В ходе конфликта форвард хватал защитника чилийцев Ивана Романа за шею и ударил его по лицу.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 20:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чили
1:0 Гедеш – 58'     2:0 Фернандеш – 75'     2:1 Сепеда – 90+2'    
Удаления: Леау – 45+2' / Роман – 45+2'

«Первое испытание пройдено. Что касается моего удаления, то я просто попытался защитить своего товарища и ни в коем случае не хотел причинить вред сопернику!

Спасибо всем португальцам, которые были на матче, невероятная атмосфера. Продолжим все вместе», – написал Леау в своём аккаунте в социальных сетях.

В прессе появлялась информация, что Рафаэла Леау могут дисквалифицировать на матчи чемпионата мира, если ФИФА расценит его поведение как грубое нарушение правил.

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