«Почему бы туда не пойти?» Мор — об интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны клубов Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Аль-Ахли».

«Если бы на данный момент у Сперцяна было предложение от «Реала», «Барселоны», «ПСЖ», клубов, которые в своей стране борются и в Лиге чемпионов, то тогда мы могли бы говорить: «А почему Саудовская Аравия?» «Комо» — вариант неплохой, но это не тот клуб, который будет бороться за чемпионство и победу. А ему уже 27 лет. Поэтому если нет предложений, о которых ты мечтал, но тебе предлагают огромные деньги, то, на мой взгляд, почему бы туда не пойти?» — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».