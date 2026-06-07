Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почему бы туда не пойти?» Мор — об интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии

«Почему бы туда не пойти?» Мор — об интересе к Сперцяну из Саудовской Аравии
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны клубов Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Аль-Ахли».

«Если бы на данный момент у Сперцяна было предложение от «Реала», «Барселоны», «ПСЖ», клубов, которые в своей стране борются и в Лиге чемпионов, то тогда мы могли бы говорить: «А почему Саудовская Аравия?» «Комо» — вариант неплохой, но это не тот клуб, который будет бороться за чемпионство и победу. А ему уже 27 лет. Поэтому если нет предложений, о которых ты мечтал, но тебе предлагают огромные деньги, то, на мой взгляд, почему бы туда не пойти?» — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Сперцян высказался о забитом голе за сборную Армении в товарищеском матче с Казахстаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android