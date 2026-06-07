Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Робин ван Перси уволен с поста главного тренера «Фейеноорда» — Voetbal International

Робин ван Перси уволен с поста главного тренера «Фейеноорда» — Voetbal International
Комментарии

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси уволен с поста главного тренера роттердамского «Фейеноорда». Об этом сообщает Voetbal International.

Специалист возглавил команду в феврале 2025 года, срок действия его трудового договора с клубом был рассчитан до лета 2027-го. По данным источника, генеральный директор Роберт Эйнхорн и технический директор Деви Риго приняли решение расстаться с ван Перси. Тот факт, что «Фейеноорд» не смог стать чемпионом Нидерландов по итогам прошлого сезона, а также конфликт тренера с полузащитником Квинтеном Тимбером, вероятно, стали предпосылкой для увольнения специалиста. Помимо этого, подписание нападающего Рахима Стерлинга в феврале также вызвало вопросы: футболист не забил ни одного гола за команду.

Материалы по теме
«Милан» выплатит Аллегри и уволенному руководству более € 20 млн — La Gazzetta dello Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android