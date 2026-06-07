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Состав «Атлетика» из Бильбао подешевел на € 141 млн за сезон

Состав «Атлетика» из Бильбао подешевел на € 141 млн за сезон
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных цен футболистов клубов Ла Лиги. По итогам переоценки состав «Атлетика» из Бильбао достиг стоимости в € 229 млн, что на € 141 млн меньше, чем до начала сезона-2025/2026. Об этом сообщает издание Sport.es.

Наибольшее снижение стоимости получил нападающий Нико Уильямс. За год стоимость игрока снилась с € 70 млн до € 40 млн.

По итогам сезона «Атлетик» занял 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. Команда отстала от зоны еврокубков на шесть очков. В Лиге чемпионов испанский клуб занял 29-е место в единой таблице, одержав всего две победы по ходу турнира.

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