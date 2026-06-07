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Ямаль объяснил, почему перевязывает руку во время матчей

Ямаль объяснил, почему перевязывает руку во время матчей
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль объяснил, почему перевязывает руку во время матчей.

«Почему я играю с перевязанной рукой? Я играл в PlayStation и ударил по телевизору, у меня сильно распухли пальцы. После этого я забинтовал руку, и получилось очень круто. Выглядит как у Карима Бензема. И я решил оставить её, думаю, она неплохо смотрится на мне», – сказал Ямаль в видео на своём YouTube-канале.

В прошедшем сезоне футболист провёл за сине-гранатовых 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отметился 16 результативными передачами.

«Барселона» стала чемпионом Испании, опередив мадридский «Реал» на восемь очков.

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