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Франк Лебёф назвал игрока, которого следует подписать «Манчестер Юнайтед»

Франк Лебёф назвал игрока, которого следует подписать «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф ответил, какого футболиста следует приобрести «Манчестер Юнайтед», чтобы ощутимо усилить состав команды перед следующим сезоном.

«Я думаю, что трансфер Уоррена Заира-Эмери стал бы отличным приобретением для «Манчестер Юнайтед», но для успеха ему понадобятся игроки вокруг него. Мне очень нравится Майкл Кэррик и то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», а ещё он играл на позиции Заира-Эмери. Поэтому я почти уверен, что он дал бы ему отличные советы относительно того, как стать лучше. Это могло бы стать для Уоррена отличным шагом.

Заир-Эмери — настоящий боец. Он готов пожертвовать собой ради команды, за которую играет. Это точно. Будет ли он готов? Я пока не уверен. У него был необычный сезон. Он хорошо его завершил, но первые шесть месяцев испытывал трудности. Поэтому Уоррен не играл в большинстве матчей. Возможно, потому что сомневался, стоит ли ему оставаться в клубе или нет», — приводит слова Лебёфа Tribal Football.

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