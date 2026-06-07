Франк Лебёф назвал игрока, которого следует подписать «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф ответил, какого футболиста следует приобрести «Манчестер Юнайтед», чтобы ощутимо усилить состав команды перед следующим сезоном.

«Я думаю, что трансфер Уоррена Заира-Эмери стал бы отличным приобретением для «Манчестер Юнайтед», но для успеха ему понадобятся игроки вокруг него. Мне очень нравится Майкл Кэррик и то, что он сделал для «Манчестер Юнайтед», а ещё он играл на позиции Заира-Эмери. Поэтому я почти уверен, что он дал бы ему отличные советы относительно того, как стать лучше. Это могло бы стать для Уоррена отличным шагом.

Заир-Эмери — настоящий боец. Он готов пожертвовать собой ради команды, за которую играет. Это точно. Будет ли он готов? Я пока не уверен. У него был необычный сезон. Он хорошо его завершил, но первые шесть месяцев испытывал трудности. Поэтому Уоррен не играл в большинстве матчей. Возможно, потому что сомневался, стоит ли ему оставаться в клубе или нет», — приводит слова Лебёфа Tribal Football.