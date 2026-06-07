Ван дер Варт оценил перспективы сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Полуфинал. У нас хорошая команда; если все будут в форме, мы сможем обыграть много команд», — приводит слова ван дер Варта Marca.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).