Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван дер Варт оценил перспективы сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Ван дер Варт оценил перспективы сборной Нидерландов на ЧМ-2026
Комментарии

Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Полуфинал. У нас хорошая команда; если все будут в форме, мы сможем обыграть много команд», — приводит слова ван дер Варта Marca.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
Материалы по теме
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался об ожиданиях болельщиков перед ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android