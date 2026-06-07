В «Интере» отреагировали на слухи об интересе «Фенербахче» к Чалханоглу

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал слухи об интересе «Фенербахче» к полузащитнику Хакану Чалханоглу.

«Мы хотим сохранить Чалханоглу в команде, у него действующий контракт, и я не верю, что все эти слухи, связанные с «Фенербахче», к чему-то приведут в будущем», — приводит слова Аузилио журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В 30 матчах прошедшего клубного сезона Чалханоглу забил 12 голов и отдал семь голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. По итогам прошедшего сезона «Интер» стал чемпионом Италии.