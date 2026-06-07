В сборной Дании раскрыли состояние Эриксена после потери сознания в игре с Украиной

Пресс-служба сборной Дании сообщила, что полузащитник национальной команды Кристиан Эриксен находится в сознании. Ранее он упал на газон во втором тайме товарищеского матча с Украиной, после чего ему долгое время оказывали медицинскую помощь. Встреча не будет доиграна, она была прервана при счёте 2:1.

«Кристиан Эриксен в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя хорошо. Матч отменён», – сообщает аккаунт сборной Дании в социальной сети X.

Напомним, в 2021 году Эриксен перенёс остановку сердца во время матча чемпионата Европы с Финляндией (0:1). Позже ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) для контроля сердечного ритма.