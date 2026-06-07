Президент «Баварии» Хайнер поддержал Карла, который из-за травмы пропустит ЧМ-2026

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о травме полузащитника команды Ленарта Карла, из-за которой он не сыграет за сборную Германии на чемпионате мира — 2026.

«Разумеется, мне очень жаль Ленарта, ведь он прогрессировал просто замечательно. Для такого молодого футболиста участие в чемпионате мира — это, конечно, самое главное. Нам всем хотелось бы видеть его на чемпионате мира, потому что история Ленарта восхищает: всего за один сезон талантливый игрок из академии «Баварии» оказался близок к чемпионату мира. Это показывает, чего можно достичь в «Баварии».

Я написал Ленарту и сказал, что теперь ему следует смотреть вперёд, как бы больно это ни было, ведь у него впереди такое большое будущее. Карл получает у нас лучшую медицинскую помощь, и у него есть пример в собственной команде, как быстро всё может измениться к лучшему: Алекс Павлович выбыл из строя незадолго до Евро два года назад — а сегодня он регулярно выходит в стартовом составе национальной команды», — приводит слова Хайнера аккаунт Bayern & Germany в социальной сети X.