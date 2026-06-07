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Флорентино Перес победил на выборах президента «Реала» — El Chiringuito

Флорентино Перес победил на выборах президента «Реала» — El Chiringuito
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Флорентино Перес победил на выборах президента мадридского «Реала», сообщает El Chiringuito.

79-летний функционер опередил своего оппонента Энрике Рикельме, набрав 64,1% голосов, и продолжит руководить клубом до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Также переизбранный президент объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».

Функционер займёт этот пост в восьмой раз подряд.

В пошедшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место. Отставание от победителя турнира, «Барселоны», составило восемь очков.

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